احمد الاسدي:العبادي استغل انتصار “الحشداويين” وسمى كتلته بالنصر

2019/07/18 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي ,اليوم الخميس , العبادي استغل انتصار “الحشداويين” وسمى كتلته بالنصر.

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