2019/07/18 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي ,اليوم الخميس , العبادي حرم الحشد من رواتبه لمدة شهرين كاملين .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الاسدي:العبادي حرم الحشد من رواتبه لمدة شهرين كاملين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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