2019/07/18 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي ,اليوم الخميس ,العبادي حاول الاستخفاف بمجاهدي الحشد بالقول عنهم انهم “فضائيين” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الاسدي:العبادي حاول الاستخفاف بمجاهدي الحشد بالقول عنهم انهم “فضائيين” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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