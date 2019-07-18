تركيا تعلن توجيه “ضربة قاصمة” للعمال الكردستاني شمالي العراق

2019/07/18 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت تركيا، الخميس، عن توجيه “ضربة قاصمة” لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي اكار في تصريح نشرته “الاناضول” واطلعت عليه /المعلومة/، “أنزلنا ضربة قاصمة بمنظمة “بي كا كا” عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل (معقل المنظمة شمالي العراق)”.وأضاف اكار، أن الهجوم جاء “عقب الهجوم الدنيء في […]

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