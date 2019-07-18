“إنستغرام” يتعرض لهجوم حاد بسبب صور بشعة

2019/07/18 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تعرض موقع “إنستغرام” لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.ويواجه الموقع الشهير التابع لشركة “فيسبوك”، انتقادات واسعة، بعد سماحه بنشر صور لجثة فتاة مراهقة، تدعى بيانكا ديفينز، تبلغ من العمر 17 عاما.وكتبت زوجة والد ديفينز، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، أن صور مقتلها […]

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