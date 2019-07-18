2019/07/18 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الأمين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي على تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بشأن الحشد الشعبي.

ووصف الخزعلي في تغريدة على حسابه بتويتر، تصريحات العبادي الاخيرة حول الحشد الشعبي بالمؤسفة للغاية، مبديا استغرابه من الاستمرار والتأكيد عليها.

واشار الخزعلي الى أن مشروع حل الحشد الشعبي او تذويبه قد انتهى بولاية حيدر العبادي، مبينا أن هذه المواقف لن تنفع في إعادته لرئاسة الوزراء كما أن مواقفه المعادية السابقة للحشد لم تنفع في تثبيته بحسب تعبيره.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يصف تصريحات العبادي عن الحشد الشعبي بالمؤسفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يصف تصريحات العبادي عن الحشد الشعبي بالمؤسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).