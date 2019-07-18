العراق والاردن يبحثان تعزيز التعاون السياحي والآثاري بين البلدين

2019/07/18 | 22:48

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، الخميس، مع وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد محمد شويكة تعزيز التعاون السياحي والآثاري المشترك بين البلدين.وذكرت وزارة الثقافة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللقاء جاء على هامش حضور الحمداني مهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون والذي دُعي لحضوره من قبل وزير الثقافة والشباب الأردني محمد أبو رمان".واوضح البيان، أن "اللقاء تناول دراسة عدد من المشاريع والآفاق في التعاون السياحي والآثاري المشترك خاصة، بما في ذلك السياحة العلاجية في المملكة، والتي تعمل بمنهجية جديدة تسرع بمنح سمات الدخول خلال مدة تبلغ نحو 48 ساعة ولكافة مراحل الرحلة العلاجية". وتابع: "من جانب آخر جرى الحديث عن قطاع الآثار وبما في ذلك استرداد الآثار المهربة والممتلكات، المضبوطة من قبل السلطات الاردنية، والتي لعبت مشكورة دوراً كبيراً في الحد من ظاهرة التهريب عبر الحدود العراقية الأردنية".وأكد الحمداني، بحسب البيان، ان "توجهات الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي تنحو نحو الانفتاح على المملكة الأردنية الهاشمية وتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين الشقيقين".يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار الأردنية كانت قد سلمت العراق في الثالث من شباط المنصرم ١٣٧٦ قطعة اثرية.

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وقال النائب عن الكتلة، جمال المحمداوي، في حديث لـ (بغداد

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وقال فليح خلال

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وقال رئيس المجلس صباح البزوني لـ(بغداد اليوم)، إن "اتفاقي

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