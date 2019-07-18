ترامب يتحدث عن اسقاط طائرة إيرانية

2019/07/18 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية “بوكسر” دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز.وقال ترامب في تصريحات له، إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و”تم إسقاطها في الحال”.ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأخرى إلى إدانة ما سماه “التصرفات الإيرانية” وحماية […]

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