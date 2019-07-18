بحادث سير.. مصرع شخص شمالي بغداد

2019/07/18 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمصرع شخص بحادث سير شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "شخصاً لقي مصرعه، مساء اليوم، بحادث سير نتيجة

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