حالة فريدة من نوعها.. رجل هندي لم يغسل شعره 40 عاما

2019/07/18 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في حالة فريدة من نوعها، لم يغسل رجل هندي ولم يقص شعره عقودا من الزمن بسبب “رؤية” جاءته في حلمه منذ 40 عاما.

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