الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش في امرلي بمحافظة صلاح الدين

2019/07/18 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… صدت قوات الحشد الشعبي، الخميس، تعرضا لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في مناطق بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، حصلت عليه / بدر نيوز/ أن “قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، تعرضا لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في مناطق بحيرة آمرلي”.ولم يذكر […]

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