“إرادة”: عبد المهدي طلب من حنان الفتلاوي أن تكون مستشارته

2019/07/18 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت حركة “إرادة” برئاسة حنان الفتلاوي، الخميس، الانباء التي تحدثت عن تسلم رئيسها منصب مستشارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لشؤون المرأة، مشيرة إلى أن عبد المهدي هو من طلب منها ذلك.وقال رئيس الكتلة النيابية للحركة حسين عرب في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “موضوع تعيين حنان الفتلاوي منصب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون […]

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