دولة القانون تنتقد التظاهرات وتحمل الحكمة مسؤولية الحفاظ على مؤسسات البصرة

2019/07/18 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انتقد ائتلاف دولة القانون، الخميس، التظاهرات المزمع انطلاقها غداً في عدد من المحافظات، محملاً تيار الحكمة مسؤولية الحفاظ على مؤسسات الدولة في البصرة يوم غد.وقال القيادي في دولة القانون عباس الموسوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “دولة القانون لايوجد لديهم تخوف من الحكمة ولا من تظاهراته، وهناك جيوش الكترونية صورت تظاهرات […]

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