2019/07/18 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي ,اليوم الخميس ,لا توجد زيادة في رواتب الحشد بل هي مطالبة بحقوقهم المشروعة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الاسدي:لا توجد زيادة في رواتب الحشد بل هي مطالبة بحقوقهم المشروعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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