2019/07/18 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حازم الرديني، اليوم الخميس، إكمال كافة التعديلات الفنية الخاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات، وتم رفعها بكتاب رسمي إلى اللجنة القانونية البرلمانية.وقال الرديني في تصريح صحفي، إن “اجتماعاتٍ عدة عقدت مع القانونية البرلمانية بهذا الشأن وتم الاتفاق على بعض التعديلات التي اقترحتها المفوضية”، مشيراً إلى أن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعد المفوضية بإدراج تلك التعديلات ضمن جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل للتصويت عليها”.

وأضاف الرديني، إن “التعديلات التي تم الاتفاق عليها تضمنت عدة فقرات منها، استخدام بطاقة البايومترية بالنسبة للنازحين أسوةً بالتصويت الخاص (تصويت منتسبي الدفاع والداخلية)، وان يجري التصويت الخاص قبل 48 ساعة من التصويت العام، فضلاً عن رفع انتخابات الاقضية في هذه الانتخابات وان تكون فقط لانتخاب مجالس المحافظات”.

وتابع، “في حال تم التصويت على هذه التعديلات ستجرى الانتخابات في نيسان من العام 2020 المقبل لكن يتم تثبيت اليوم وفق قانون محدد بصلب القانون وفق قوله”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية ترفع تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات للبرلمان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية ترفع تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).