المفوضية ترفع تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات للبرلمان

وأضاف الرديني، إن “التعديلات التي تم الاتفاق عليها تضمنت عدة فقرات منها، استخدام بطاقة البايومترية بالنسبة للنازحين أسوةً بالتصويت الخاص (تصويت منتسبي الدفاع والداخلية)، وان يجري التصويت الخاص قبل 48 ساعة من التصويت العام، فضلاً عن رفع انتخابات الاقضية في هذه الانتخابات وان تكون فقط لانتخاب مجالس المحافظات”.
وتابع، “في حال تم التصويت على هذه التعديلات ستجرى الانتخابات في نيسان من العام 2020 المقبل لكن يتم تثبيت اليوم وفق قانون محدد بصلب القانون وفق قوله”.
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