2019/07/18 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في آمرلي …يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في آمرلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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