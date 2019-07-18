النفط يستعيد المركز الرابع بعد فوزه على فريق الحسين

2019/07/18 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استعاد النفط، المركز الرابع في الدوري الممتاز بفوزه مساء اليوم على فريق الحسين بهدفين مقابل هدف واحد.

ودخل النفط المباراة مصمما على استعادة المركز الرابع الذي خطفه نفط ميسان أمس ليسجل سريعا في شباك فريق الحسين بأقدام اللاعب بسام شاكر في الدقيقة 12 وعزز فرحان شكور النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 20، قبل أن يقلص المنافس النتيجة في الدقيقة 37 عبر لاعبه علي كريم، لينتهي الشوط الأول بتقدم النفط بهدفين مقابل هدف واحد.وفي الشوط الثاني انخفض رتم المباراة ولم يتمكن فريق الحسين من تعديل النتيجة ليخطف النفط 3 نقاط رفعته للمركز الرابع برصيد 60 نقطة فيما بقي الحسين في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.انتهى

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