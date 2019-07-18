ترامب يعلن تدمير طائرة مسيرة ايرانية

2019/07/18 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة ايرانية هددت بارجة اميركية.

وقال ترامب في تصريح صحافي ان “طائرة مسيرة اقتربت من البارجة الاميركية يو اس اس في مضيق هرمز”.

واضاف ان “الطائرة اقتربت من البارجة على مسافة الف يارد”، مشيرا الى انه “تم تدمير الطائرة في الحال”.

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