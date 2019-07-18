عقوبات أميركية تطال اربعة شخصيات عراقية

2019/07/18 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الخزانة الاميركية،الخميس، فرض عقوبات على محافظين سابقين وقياديين في الحشد.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت في بيان، اليوم (18 تموز 2019)، ان “الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد”.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد حشد بابليون ووعد قدو قائد حشد الشبك ونوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، و أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين السابق.

وقال بنس في مؤتمر وزاري رفيع المستوى حول الحريات الدينية: “دعوني أكون واضحاً، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر المليشيات المدعومة من ايران الرعب”.

وأوضح أن “العقوبات تأتي بسبب ارتكاب هؤلاء الأشخاص انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

أحمد الجبوري ابو مازن

نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق

وعد القدو قائد في الحشد الشعيي

ريان الكلداني

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