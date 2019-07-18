2019/07/18 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة ايرانية هددت بارجة اميركية.وقال ترامب في تصريح صحافي ان “طائرة مسيرة اقتربت من البارجة الاميركية يو اس اس في مضيق هرمز”.واضاف ان “الطائرة اقتربت من البارجة على مسافة الف يارد”، مشيرا الى انه “تم تدمير الطائرة في الحال”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: تدمير طائرة ايرانية مسيرة هددت بارجة امريكية وكالة خطوة برس.

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