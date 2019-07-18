وصول أكثر من 10 الآف حاج عراقي للديار المقدسة

2019/07/18 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

أعلنت هيأة الحج والعمرة عن وصول اكثر من 10 الآف حاج الى الديار المقدسة.

وقالت الهيأة , ان "عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة بلغ 10120 حاجا منهم 2836 في مكة المكرمة والمتبقون في المدينة المنورة".

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