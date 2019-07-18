لحماية المسعف.. شيوخ عشائر كربلاء يوقعون

2019/07/18 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كربلاء، اليوم الخميس، عن توقيع شيوخ العشائر في المحافظة وثيقة تحت اسم "وثيقة عهد" بشأن حماية المسعف،

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