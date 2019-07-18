2019/07/18 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية غرب بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت "العهد نيوز" ، انه "وبجهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة العاصمة ترفع كتل كونكريتية غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة العاصمة ترفع كتل كونكريتية غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).