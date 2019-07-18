مكافحة الارهاب بكوردستان تكشف هوية وصورة احد منفذي هجوم اربيل‎

2019/07/18 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب التابع لمجلس امن اقليم كوردستان، مساء الخميس، عن صورة احد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي اسفر عن مقتل دبوماسي تركي في اربيل امس الاربعاء، مطالبا المواطنين تزويد الاجهزة الامنية بالمعلومات عن هذا الشخص.وجاء في بيان للجهاز ورد لشفق نيوز، ان الشخص الذي نشرت صورته يدعى (مظلوم داغ) من مواليد 1992 من اهالي مدينة ديار بكر التركية، لافتا الى انه مطلوب من قبل الاجهزة الامنية الكوردستانية.ودعا البيان المواطنين الذين بحوزتهم اية معلومات بشأن هذا "المجرم" الابلاغ عنها للاجهزة الامنية في الاقليم.يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، ان حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في اربيل كان "عملاً إرهابياً مدبرأ ومقصوداً".وقتل دبلوماسي تركي وشخص آخر في هجوم بمدينة اربيل ، عاصمة إقليم كوردستان، ظهر امس الاربعاء وتفيد تقارير بأن الدبلوماسي القتيل، الذي كان يتناول طعام الغداء في مطعم حين فتح مسلحون النار، كان نائب القنصل التركي في اربيل ، وأن القتيل الآخر مدني كوردي عراقي.وقد تعهدت تركيا بالرد.ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم.ونفت جماعة "حزب العمال الكوردستاني"، التي تقاتل الدولة التركية منذ عقود ولها قواعد في العراق، المسؤولية عن الهجوم.

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