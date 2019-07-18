تركيا تشن أوسع عملية في شمال العراق رداً على هجوم أربيل

2019/07/18 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، شن أوسع عملية جوية في شمال العراق رداً على اغتيال دبلوماسي تركي بمدينة أربيل أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة الاناضول عن آكار قوله “أنزلنا ضربة قاصمة بمنظمة حزب العمال الكردستاني عبر أوسع عملية جوية في جبال قنديل عقب الهجوم الدنيء في أربيل”.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت أمس في بيان، أن هجوما مسلحا استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وهو “عثمان كوسه”.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان مقتل مواطنين عراقيين اثنين في الحادث.

كما وصفت حكومة الإقليم اليوم في بيان الهجوم بإنه “عمل إرهابي مدبر ومقصود” لافتا الى انه “واستنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في أربيل الأربعاء وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، كان عملاً إرهابياً مدبّراً ومقصوداً”.

وأضاف: “وإذ نؤكد للرأي العام، أن الجهات المعنية حققت تقدماً في تحقيقاتها بالحادث، نود التأكيد أيضاً على أن الجهات ذات الصلة، ما زالت متواصلة في التحقيق، كما سنحيط الجميع علماً بمراحله تباعاً”.

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