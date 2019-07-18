إقليم كوردستان ينشر صورة أحد المطلوبين على خلفية هجوم أربيل

2019/07/18 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، 18 تموز، 2019، عن هوية أحد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي وقع في مطعم بأربيل وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي.

وجاء في بيان نشرته مكافحة الإرهاب في الإقليم: “نعلم مواطني إقليم كوردستان بأن التحقيقات متواصلة في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس 17 تموز، وأسفر عن فقدان ثلاثة أشخاص حياتهم”.

وأضاف: “هذا الشخص المنشورة صورته يدعى (مظلوم داغ) من مواليد 1992، من أهالي دياربكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كوردستان”.

وتابع البيان: “ندعو المواطنين الأعزاء إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات عن هذا المتهم بأقرب وقت”.

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