كردستان تنشر صورا للمتهم بقتل الدبلوماسي التركي في أربيل وتنفي اعتقاله

2019/07/18 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ أربيل… اعلن جهاز مكافحة الارهاب التابع في اقليم كردستان، مساء الخميس، عن صورة احد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي اسفر عن مقتل دبوماسي تركي في اربيل امس الاربعاء، مطالبا المواطنين تزويد الاجهزة الامنية بالمعلومات عن هذا الشخص.وجاء في بيان للجهاز ، ان الشخص الذي نشرت صورته يدعى (مظلوم داغ) من مواليد 1992 […]

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