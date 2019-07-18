الولايات المتحدة تسقط طائرة إيرانية فوق مضيق هرمز

2019/07/18 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن الرئيس الامريكي #دونالد_ترامب، اليوم الخميس، عن تدمير #طائرة مسيرة إيرانية هددت بارجة أميركية في مياه الخليج الدولية.وقال ترامب في تصريح صحافي: إن «طائرة مسيرة إيرانية […]

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