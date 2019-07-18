2019/07/18 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. منفذ عملية الهجوم على الدبلوماسيين باربيل والاسايش توجه رسالة للمواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/18 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. منفذ عملية الهجوم على الدبلوماسيين باربيل والاسايش توجه رسالة للمواطنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. منفذ عملية الهجوم على الدبلوماسيين باربيل والاسايش توجه رسالة للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).