ترامب: أميركا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا

2019/07/18 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن شراء تركيا للمنظومة الروسية S-400 يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة F-35 مستحيلا.

وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية في وقت سابق، أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن "قلق" بلاده، الخميس، من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة.

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