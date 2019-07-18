العراق يطالب بوضع برنامج عالمي لمواجهة الفكر المتطرّف

2019/07/18 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

دعا وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، لوضع برنامج عالميّ لمُواجَهة الفكر المُتطرِّف.

وقال الوزير الحكيم في كلمته بالمُؤتمَر الوزاريّ لتعزيز حُرّية الأديان في واشنطن ان " الإنسانيّة هي الجامع بين الناس، وهو ما ينبغي أن تنطلق منه"،موضحا ان "التعايش بين الأديان في العراق ثقافة أفرزت بيئة زاخرة بالإبداع في مجالات عِدَّة، ومنها: الأدب، والفنّ، والبحث العلميّ".

واشار الوزير الحكيم الى ان " العراق تعرَّض بمُختلِف الأديان، والطوائف، والقوميّات لأسوأ الانتهاكات، والاعتداءات من تنظيم داعش الإرهابيّ"،منوها "تجلّى مظهر الأخوّة، والتعايش بين العراقيين عندما أطلقت المرجعيَّة الدينيَّة في النجف الأشرف نداء إلى جميع العراقـيّين لأن يُدافِعوا عن أرضهم.

وكشف "الحكومة العراقـيّة شرعت في تنفيذ برنامج مُوسَّع، ومُتعدِّد المحاور للتعامُل مع أزمة المُهجَّرين"،موكدا ان " العراق تمكّن بأبطاله من مُختلِف الأديان، والأطياف، والإثنيّات من دحر عصابات داعش عسكريّاً".

وتابع قوله "العراق يُؤيّد رسالة المُؤتمَر التي تُركّز على دعم حُرّية الأديان، والمُعتقَد للجميع".

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