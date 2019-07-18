فالح الخزعلي للعهد: العبادي أراد تسويق نفسه مجددا بالتجاوز على الحشد

2019/07/18 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي ، اليوم الخميس، أن العبادي أراد تسويق نفسه مجددا بالتجاوز على الحشد لإرضاء الرغبات الامريكية.

وأشار الخزعلي

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