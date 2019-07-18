ماهي مواصفات هاتف“هواوي الجديد” Honor 20؟.. تعرف عليها

2019/07/18 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكتسحت “هواوي” سوق الهواتف الذكية من جديد بهاتف منافس مزود بقدرات تصوير عالية ومواصفات ممتازة.

ومن أهم الخصائص الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-معالج Kirin 980

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