انتصار” فتاة ايزيدية انتصرت على داعش بالعلم وتوجه رسالة قوية لمن حاول إنهاء شعبها

2019/07/18 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ فهد الداود اذا اردنا ان نسطر امثلة تعبر عن إرادة الانسان و طموحه لابد أن نستعين بمشوار و الأحداث التي عاشتها هذه الفتاة الايزيدية منذ غزوة داعش في الثالث من اب 2014 على اكبر المدن الايزيدية في العراق والعالم الى يومنا هذا وما وصلت إليه رغم الأحداث المؤلمة التي صادفتها في مشوار …

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