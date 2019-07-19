2019/07/19 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برلماني ايراني: صادرات النفط اذا لم تکن آمنة لنا فلن تكون آمنة للآخرين

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي حسين نقوي

حسيني إن #إيران تسيطر على الاوضاع في مياه #الخليج_الفارسي ، وان

صادرات النفط يجب أن تكون آمنة للجميع ، و إذا لم تكن آمنة بالنسبة

لنا ، فلن تكون آمنة للآخرين.واشار نقوي حسيني إلى احتجاز ناقلة النفط الايرانية من قبل البحرية

البريطانية وقال إن الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت تتمتع اليوم

بقدرات عالية ، وهي قادرة على رصد طائرة مسيرة اميركية لاترصدها

الرادارات من نقطة انطلاقها واسقاطها بمجرد دخولها المجال الجوي

للبلاد .وأضاف أن مثل هذا البلد لن يتراجع امام مثل هذه الإجراءات العدائية

التي تتعارض مع المواثيق الدولية للبحرية البريطانية ، والتي وصفها

قائد الثورة الاسلامية بالقرصنة البحرية ، وأن الجمهورية الاسلامية

الايرانية ومن خلال استخدام قدراتها ستجعل البريطانيين يندمون على

فعلتهم هذه .وقال نقوي حسيني: "سواء المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى اذا ما سولت

لها نفسها التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايران بشكل غير صائب ،

فسوف تواجه بالتأكيد الإجراء الحازم للجمهورية الإسلامية وستتلقى الرد

اللازم.وتابع نقوي حسيني : " نحن نسيطر اليوم تمامًا على اوضاع الخليج

الفارسي ، وكما قلنا فيما سلف فان طرق تصدير النفط يجب ان تكون آمنة

للجميع ، وإذا لم تكن آمنة بالنسبة لنا ، فلن يتمتع الآخرون بهذا

الأمن".وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والأمنية

للبرلمان : "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بالقدرة اللازمة

كما انها قادرة وعازمة على ان تبرهن في حرب الارادات ان عزيمتها راسخة

في مواجهة من يريدون التطاول على حقوق الشعب الايراني وستتخذ الاجراء

اللازم في الوقت المناسب.

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