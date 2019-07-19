2019/07/19 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



لقاء بين وزيري خارجية النظام البحريني وكيان العدو الاسرائيلي

كشف مساعد الرئيس الأمريكي ومبعوثه الخاص لعملية السلام جيسون

غرينبلات أن لقاء في العاصمة الاميركية واشنطن، جمع بين وزيري

خارجية النظام البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره في كيان العدو

الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ونشر غرينبلات في تغريدة له على حسابه في “تويتر” صورة تجمع الوزيرن

البحريني والصهيوني، وقال “تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لصالح

إسرائيل والبحرين والمنطقة، يسرائيل كاتس وخالد بن أحمد تبادلا

الحديث الودي في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية في مبنى

وزارة الخارجية الأمريكية”.

وأضاف غرينبلات ناقلا كلاما أدلى به لوزير الخارجية البحريني “عندما

نقول إن إسرائيل جزء من الشرق الأوسط ، فهذا ليس بالأمر الجديد”،

وتابع “نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا للوصول إلى الشعب الإسرائيلي،

إنهم يريدون أيضا أن يرتاح بالهم على حياتهم وأجيال المستقبل”، على

حد قوله.

وفي نفس الاطار، نشر صحافي صهيوني يعمل في القناة الـ 13 في كيان

العدو صورة تجمع الوزيرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. لقاء بين وزيري خارجية النظام البحريني وكيان العدو الاسرائيلي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. لقاء بين وزيري خارجية النظام البحريني وكيان العدو الاسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).