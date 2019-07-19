2019/07/19 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مصدر امني، امس الخميس، عن هوية منفذ الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل ، فيما وجهت القوات الامنية بالمحافظة رسالة الى المواطنين.

وقال المصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور.. منفذ عملية الهجوم على الدبلوماسيين باربيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور.. منفذ عملية الهجوم على الدبلوماسيين باربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).