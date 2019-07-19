النفط يهبط 2.5 بالمئة

2019/07/19 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هبطت أسعار النفط بنحو 2.5 في المئة، اليوم الخميس، تحت ضغط ضعف في أسواق الأسهم الأميركية، وتوقعات بارتفاع إنتاج الخام في خليج المكسيك

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