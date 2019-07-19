2019/07/19 | 00:34

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#ترامب يدعي استهداف طائرة مسيرة إيرانية فوق #مضيق_هرمز

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر"

دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق

هرمز.وادعى ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة

و"تم إسقاطها في الحال".ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأخرى إلى إدانة ما سماه "التصرفات

الإيرانية" وحماية السفن التابعة لها.وأضاف ترامب أن #الولايات_المتحدة تحتفظ بحق حماية المواقع والمصالح

الأمريكية مما وصفه بـ "أعمال إيرانية استفزازية وعدائية".يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة و #إيران بسبب

استفزازات واشنطن في الخليج الفارسي، وإسقاط القوات الإيرانية طائرة

مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز الشهر الماضي.

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