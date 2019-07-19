2019/07/19 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة شعرية بعنوان #لن_نرضخ مع الشاعر محسن الجوراني - 2019/7/18) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZjkNDtyNRm8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة شعرية بعنوان #لن_نرضخ مع الشاعر محسن الجوراني - 2019/7/18) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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