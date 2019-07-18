الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ

2019/07/19 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوات الحشد الشعبي، الخميس، تعرضا لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، تعرضا لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بحيرة آمرلي.وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

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