2019/07/19 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة (19 تموز 2019)، عن اعطاء اشارة خضراء بانشاء حراسات...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في ديالى.. اعطاء اشارة خضراء لولادة حراس القرى في بوابة بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ديالى.. اعطاء اشارة خضراء لولادة حراس القرى في بوابة بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).