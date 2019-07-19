مقتل طفلين بهجوم مسلح في ريف درعا الشمالي

2019/07/19 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قتل طفلان اليوم الخميس برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.

وتشهد مدينة درعا هجمات ينفذها المسلحون، أسفر آخرها عن

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