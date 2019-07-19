بسبب صور بشعة.. هجوم حاد قد يطيح بانستغرام

2019/07/19 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعرض موقع “إنستغرام” لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.

ويواجه الموقع الشهير التابع لشركة “فيسبوك”،

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