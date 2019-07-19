كردستان تنشر صوراً للمتهم بالهجوم على موظفي القنصلية التركية وتكشف عن هويته

2019/07/19 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أصدر جهاز #مكافحة_الإرهاب في #إقليم_كردستان، اليوم الجمعة، بياناً أعلن فيه عن هوية المتهم بحادث الهجوم على موظفي #القنصلية_التركية بمدينة أربيل.وقال جهاز مكافحة الإرهاب في البيان، […]

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