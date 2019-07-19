بعد مقتل نائب قنصلها .. قصف تركي يستهدف مخيماً في قضاء مخمور شمال العراق

2019/07/19 | 01:23

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بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني في أربيل، الجمعة 19 تموز 2019، بان قصفا تركيا استهدف مخيما في قضاء مخمور شمال العراق.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاث غارات للطائرات التركية استهدفت مخيما لحزب العمال الكردستاني في قضاء مخمور".

وأضاف، أن "القصف استمر لنصف ساعة، دون معرفة الخسائر".

وكان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان قد نفى، الخميس (18 تموز 2019)، القبض على المتهم بقضية قتل الدبلوماسيين الاتراك في اربيل .ودعا الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "المواطنين الذين يمتلكون معلومات عن المدعو (مظلوم داغ) تولد 1992 كردي الاصل من ديار بكر/ تركيا والمتهم بقضية قتل الدبلوماسيين في اربيل بتبليغ الجهات المختصة لغرض القبض عليه".واشار الى أن "المعلومات التي نشرت بخصوص اعتقاله عارية عن الصحة".

وأصدرت حكومة إقليم كردستان، يوم الاربعاء 17 تموز 2019، بياناً بشأن مقتل دبلوماسي تركي في اربيل ، فيما أكدت اجراء تحقيقات جديّة، لاعتقال المهاجمين.

ودانت حكومة الإقليم، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "العمل الإجرامي الذي حدث ظهر اليوم في أحد مطاعم أربيل، وأسفر عن فقدان موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين حياتهما وإصابة موظف آخر".

وتقدمت حكومة اقليم كردستان، بـ"التعازي لذوي الضحايا، ومشاطرهم الأحزان"، مشيرة إلى أنه "نطمئن الجميع بأن الجهات المختصة في إقليم كردستان تجري التحقيقات والمتابعة الجدية من أجل اعتقال المنفذين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، ولن يُسمح بأي شكل من الأشكال بزعزعة أمن الإقليم واستقراره".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أدان، الاربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفين من القنصلية التركية بأربيل، في اقليم كردستان.

وقال أردوغان في حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أدين الاعتداء التعسفي على موظفينا القنصليين في أربيل.



أتمنى رحمه الله لموظفنا الذي استشهد في الهجوم".

وأضاف: "نحن نواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية لضمان العثور على مرتكبي الهجوم بسرعة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أدانت ايضاً الهجوم على موظفي القنصلية التركية في اربيل ، مؤكدة تحركها للوقوف على تفاصيل الحادث.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "ندين الحادث الذي طال دبلوماسياً تركياً في أربيل ومعه مرافقاً عراقياً وجريح واحد"، مؤكداً "استمرار الخارجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث".

وكان مصدر أمني بإقليم كردستان، أفاد في وقت سابق من الاربعاء (17 تموز 2019)، بمقتل ثلاثة موظفين يعملون بالقنصلية التركية بأربيل في هجوم مسلح.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة موظفين يعملون في القنصلية التركية بأربيل قتلوا بإطلاق نار من قبل شخص مجهول، داخل أحد المطاعم قرب مقر القنصلية"، مبيناً أن "احد الاشخاص المقتولين هو نائب القنصل التركي".

وأضاف المصدر، أن "الحادث اعقبته اشتباكات بين قوات الأسايش ومسلحين مجهولين في عينكاوا، اعقبه اغلاق الطريق الرابط بين اربيل وقضاء مخمور".

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة 19 تموز 2019، عن تفاصيل حادثة شابين من العاصمة بغداد اختفيا في ظروف غامضة قرب نهر ديالى شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ( بغداد ال

بغداد اليوم - أربيل

نفى جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، الخميس (18 تموز 2019)، القبض على المتهم بقضية قتل الدبلوماسيين الاتراك في اربيل .

ودعا الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "المواطنين الذين يمتلكون معلومات عن المدعو (مظلوم داغ) تو

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن اختفاء شابين من أهالي بغداد قدما إلى المحافظة لزيارة اقاربهما.

وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) أحمد الزركوشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شابين، وهما أبناء

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