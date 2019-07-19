أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!

2019/07/19 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف موقع "ميرور" البريطاني عن قيام أطباء باستخراج 33 قطعة"خردة" من معدة شاب، بما في ذلك أدوات حلاقة وسكاكين ومفك براغ، بعد أن

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