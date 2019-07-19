ابو منصور حرب - في المركزية الديمقراطية

2019/07/19 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابو_منصور_حرب ” لن يتمكن الحزب الشيوعي من أداء واجبه إلا اذا كان منظما على أقصى درجات المركزية “لينينلا يمكن لأي حزب ثوري حقيقي يضع نصب أعينه مهمة تنظيم الطبقة العاملة وجمهور الكادحين وتنظيم كفاحهم لخوض غمار الصراع الطبقي من أجل الوصول للسلطة وافتكاكها من يد البرجوازية ، أن ينجز هذه المهمة دون أن يمتلك أدوات وأساليب عمل تؤهله لذلك ، فحزب من هذه الطينة وبهذه المهام الجبارة لا يمكنه التقدم في وضع الاس......

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