اعتقال رئيس وزارء باكستان السابق بسبب قضية فساد

2019/07/19 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أوقفت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، أمس الخميس، في لاهور، للتحقيق معه في تهم فساد.

وكان عباسي، الذي تولى وزارة النفط

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