حريق في مخزن بالكرادة

2019/07/19 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، أمس الخميس، بأن حريقا اندلع في مخزن تجاري بالكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث ان "حريقا اندلع في مخزن بمساحة

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